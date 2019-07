Hlavní úkoly Borise Johnsona

◼ Británie žije brexitem. Otázka, jakým způsobem odejít z Evropské unie, v posledních třech letech dominuje tamní politice. Johnson mluví i o podpoře školství nebo snížení daní, brexit je ale klíčový.

◼ Johnson slíbil, že Spojené království přestane být členem EU 31. října. Podle něj přes to nejede vlak – možný další odklad brexitu opakovaně vyloučil.

◼ Tvrdí, že se s EU domluví na změně podmínek současné dohody o vystoupení, která je podle něj pro Británii nevýhodná. Země unie to ale vyloučily.

◼ V tom případě je Johnson ochoten k "divokému" brexitu, tedy zcela bez dohody, byť by to poškodilo ekonomiku. Část jeho vlastních poslanců mu ale kvůli tomu hrozí vzpourou.