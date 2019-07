V novém společném evropském rozpočtu má být víc peněz například na boj s migrací nebo na vědu a méně na tradiční priority, jako je zemědělství. Zatímco nyní tvoří dotace zemědělcům přes dvě pětiny celého evropského rozpočtu, v nadcházejícím rozpočtovém období − od roku 2021 do roku 2027 − to má být podle návrhu Evropské komise už jen 30 procent. Jedním ze způsobů, jak chce EU ušetřit, je povinně zastropovat nárokové dotace, tedy platby na hektar půdy nebo na chované zvíře, které při splnění předem daných podmínek dostane každý. To je podle českého ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) nepřijatelné, protože Česko má největší průměrnou výměru farmy v celé EU. Opatření by se mimo jiné dotklo holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Francie už dotační strop pro velké zemědělce uplatňuje dobrovolně. "Zastropování musí být na evropské úrovni povinné," říká v rozhovoru s HN francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume, který bude ve čtvrtek o zemědělství jednat s ministrem Tomanem v Praze.