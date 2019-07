Letošní rok je pro investory zatím dokonale úspěšný, ztráty z posledního čtvrtletí loňského roku jsou vymazány a jízda vesele pokračuje. Přesto se však zdá, že se kola světové ekonomiky mírně zpomalují a leckdo vyhlíží konec ekonomického cyklu a obrat do recese. Nemusí to však nutně znamenat konec všech zisků.

Právě naopak, z krátkodobého pohledu vypadá situace docela příznivě. Americká i Evropská centrální banka stojí těsně před obratem kormidla a na stole jsou plány k opětovnému uvolnění monetární politiky. Během následujících týdnů a měsíců se rozhodne. Za oceánem budou zřejmě klesat sazby, v Evropě se pak budou pravděpodobně opět nakupovat dluhopisy.

Dlouhodobé efekty působení nástrojů monetární politiky ponechme makroekonomům. Investorům by neměl uniknout pozitivní vliv tohoto vývoje na ceny dluhopisů. Ty totiž v protikladu k jejich klesajícím výnosům porostou. Kroky ECB a Fedu by měly ještě více podpořit jejich současný rostoucí trend.

Ale pozor, nebavíme se o investování do nekvalitních a nelikvidních dluhopisů bez ratingu držených do splatnosti (což je v poslední době česká specialita). Spíš je čas na investici do kvalitního dluhopisového fondového portfolia, ať už ve formě klasických podílových fondů nebo ještě lépe pomocí nízkonákladových ETF indexových fondů. Ekonomika zpomaluje, ale i tak se na tom dá zatím ještě vydělat.

