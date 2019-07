Pražská Pankrác, to jsou výškové budovy a spousta zástavby kolem. Při výstupu z metra budí dojem vybetonované a vydlážděné pláně. Když na ni v létě zasvítí slunce plnou silou, je to doslova nehostinné místo. Máte chuť odtud utéct do prvního stínu a zeleně. Jedna z možných únikových cest z této výhně vede výtahem, na střechu čtyřicet metrů vysoké budovy Main Point Pankrác. Zní to neuvěřitelně, hledat chládek na vrcholu administrativního objektu, ale jen do momentu, než vystoupíte z výtahu v posledním patře. Tady se vám naskytne pohled na park s hustým, sytě zeleným trávníkem, okrasnými třešněmi, javory, muchovníky a hlohy. Do toho fouká příjemný vánek.