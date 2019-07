Český developer JRD podnikatele Jana Řežába pracuje na 25 rezidenčních projektech, v nichž po dokončení nejpozději v roce 2025 vznikne téměř 1800 bytů. Pro firmu založenou v roce 2003 se jedná o rekordní počet, který ji řadí mezi středně velké rezidenční developery. Nové domy JRD podle svého vyjádření plánuje představit v Praze 12, 10, 5 nebo 4 a součástí některých z nich budou i nebytové prostory pro obchody a služby. JRD se od svého vzniku zaměřuje na výstavbu energeticky úsporných bytových domů, v nejbližších měsících spustí i přípravu pro stavbu rodinných domů na Plzeňsku. Nové projekty od JRD nabídnou vedle minimálních nákladů na vytápění také nabíjecí stanice pro elektromobily, parky s komunitními zahrádkami, chytré lavičky nabíjené solární energií nebo retenční nádrže k šetrnému hospodaření s dešťovou vodou.

Prodeje nových bytů v Praze se propadly

na pětileté minimum

Za prvních šest měsíců letošního roku prodali developeři v Praze 2318 bytů, což je o 134 méně než loni a nejméně za posledních pět let. Údaje zveřejnila pražská developerská firma Ekospol, jež trh s novými byty v metropoli dlouhodobě monitoruje. Průměrná cena nového bytu v Praze přesahuje 100 tisíc korun za metr čtvereční. Prodeje bytů zvolňují kvůli opatření ČNB, která omezila dostupnost hypoték. Lidé mohou v Praze vybírat z nabídky 3285 novostaveb, podle Ekospolu by nabídka měla být minimálně dvojnásobná. Kvůli zastaralému územnímu plánu je ve městě nedostatek pozemků vhodných pro bytovou výstavbu, pomalé je i povolování staveb, jež v případě větších domů ze zkušenosti Ekospolu zabere i pět a více let.

Nové byty v Brně rekordně podražily

Průměrná cena za metr čtvereční bytu v brněnských novostavbách poprvé v historii přesáhla 80 tisíc korun. Na nový šedesátimetrový byt teď musí zájemci našetřit průměrně 4,86 milionu korun. Ukazují to data o vývoji cen brněnských developerských projektů za první pololetí letošního roku, jež průběžně monitoruje tamní rezidenční developer Trikaya. V dohledné době firma plošný pokles cen bydlení v Brně nečeká. Poptávka po bydlení však v Brně navzdory rostoucí průměrné ceně, která dosáhla 80 583 korun, neklesá. Za prvních šest měsíců roku 2019 developeři prodali 459 bytů, meziročně dvojnásobně více.

Pražský hotel Ibis koupil realitní fond

Realitní fond KB 2, který spravuje společnost Amundi Czech Republic, se stal novým vlastníkem hotelu Ibis Praha Old Town. Prodejní cena nebyla zveřejněna. Nemovitost stojí v centru české metropole nedaleko náměstí Republiky a v sousedství nákupního centra Palladium. Součástí komplexu jsou i kancelářské prostory. Hotel Ibis provozuje skupina AccorHotels. KB 2 je fondem kvalifikovaných investorů a vedle zmíněného hotelu již vlastní pražské kancelářské budovy Keystone a Polygon a multifunkční objekt Forum Karlín. Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě. V Česku své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banky, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů.

Související