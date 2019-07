Není to tak dávno, co se investice do vytunelovaných CS fondů zdála být paradoxně jednou z nejlepších v historii investování v Česku. Z ukradené jedné a čtvrt miliardy korun, které z fondu zmizely v březnu 1997, se minulých šest let zdálo, že bude více než dvojnásobek. Miliardy pro podílníky fondů získala nová správcovská firma Akro jako náhradu škody za to, že peníze zmizely. Nyní mají podílníci téměř jistotu, že nedostanou nic.