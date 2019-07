Kdo ví, jak by referendum o členství Velké Británie v Evropské unii v roce 2016 dopadlo, kdyby se do něj se vším svým populismem a oportunismem nezapojil charismatický Boris Johnson. Když se teď, uprostřed brexitového chaosu, stává britským premiérem, má Johnson konečně možnost ukázat, zda je opravdu schopným lídrem a zda je připraven dotáhnout ideu, za kterou tak nesmlouvavě bojoval, do konce.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru