Dříve poháněl lopatky mlýna, který stojí v mělkém dolíku poblíž vsi Lišany na Rakovnicku už skoro 500 let. Od těch časů se ale Lišanský potok, podobně jako mlýn, který je už roky zchátralý, výrazně proměnil. Od 60. let minulého století již nekličkuje krajinou, ale je přímý jako blízká železniční trať. Při troše nepozornosti by šlo dnešní strouhu snadno přehlédnout. Protéká v hloubce zhruba dva a půl metru pod úrovní blízkého pole a ještě ji kryjí vysoké břehy hustě porostlé kopřivami a lopuchy.