Zvláštní místo v pekle čeká na politiky, kteří Brity přiměli hlasovat pro brexit, aniž by věděli, jak ho zařídit. Po jednom ze summitů lídrů členských států Evropské unie to prohlásil Donald Tusk, který summitům předsedá. Na prvním místě mluvil o Borisi Johnsonovi, hlavní postavě kampaně za brexit. Johnson v úterý nejspíš zvítězí v souboji o nového předsedu britské Konzervativní strany a už ve středu se stane novým britským premiérem. Právě on tak bude se státy unie řešit, jak to s brexitem nakonec dopadne.