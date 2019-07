Poprvé po osmi letech ceny bytů v Praze klesly. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, a i když bychom na podrobné zkoumání rozměru tohoto poklesu potřebovali mikroskop, o jistý signál jde. Naznačuje to, že ceny jsou natolik vysoké, že na ně nestačí ani enormní poptávka. Protože jestli jen kvůli práci do Prahy denně přijíždí na 300 až 400 tisíc lidí a jestli podle údajů mobilních operátorů je v hlavním městě zhruba o 200 až 250 tisíc stálých obyvatel více, než uvádějí běžné statistiky, musí být nutně poptávka po bydlení vyšší než prodaných nových pět až šest tisíc bytů ročně.

