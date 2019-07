Vraťme se k volbě hlavy státu parlamentem, vyzval nedávno šéf ODS Petr Fiala s tím, že přímý mandát Hradu narušil mocenskou rovnováhu i politický systém v zemi. V současném zemanovském Česku na tom něco je. Jenže i kvalifikovaný výběr hradního pána sborem vyvolených může mít za následek fatální rozvrat státního zřízení. Zanedlouho to bude přesně čtyři sta let, co generální sněm zemí Koruny české vybral za panovníka tehdy nově ustavené České konfederace muže, který se navzdory skvělému image ukázal být dokonalou trefou vedle. Psal se 26. srpen roku 1619, když byl jednomyslně hlasy všech tří stavů zvolen českým králem falcký kurfiřt Fridrich V. ze starobylého panovnického rodu Wittelsbachů. Čili vysmívaný "zimní král" nebo také "králík" Fridrich Falcký.