Hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího má slušný rozjezd. Sehnalo šest tisíc registrovaných příznivců, scházejí se mu peníze od sponzorů. V prvním průzkumu, který jeho existenci zohlednil (Kantar pro ČT), mělo preference tři procenta. Je zjevné, že jeho podpora stojí na dvou voličských pilířích. Zaprvé sirotci po podobných projektech − svobodných, jejichž expředseda Petr Mach se už stal Klausovým registrovaným příznivcem, a původně ambiciózních Realistech, kteří ukončili činnost. Druhý pilíř tvoří voliči opouštějící Andreje Babiše, protože afér premiéra je na ně už moc či jim připadá moc nalevo. Klaus může postupně přetáhnout i některé voliče SPD, kteří by v segmentu "antiEU" rádi volili něco chytřejšího.

Z toho plyne několik věcí. Především Andreji Babišovi roste přirozený koaliční partner, který ho může udržet po dalších volbách u moci. Klaus by se tomu nebránil − už po minulých volbách jako člen ODS koalici s Babišem neodmítal a nyní ve sněmovně často hlasuje s ANO. Jeho myšlenkový svět je v jádru podobný Babišovu − národovectví i odpor k liberalismu a občanské společnosti. Pokud by podpora ANO stagnovala a Trikolóra šla k nějakým osmi procentům, mohlo by to na vytvoření většinové vlády stačit. Zejména pokud by ze sněmovny vypadly některé ze stran, které se potácejí kolem pětiprocentní hranice - KDU, TOP 09, STAN, nebo těsně nad ní - ČSSD a KSČM.

Ovšem Klaus mladší by se mohl teoreticky dostat k moci ještě dříve. Pokud sociální demokraté odejdou z vlády (ať už v důsledku nemožnosti prosadit si ministra kultury nebo v důsledku sporu o rozpočet) a Babiš se rozhodne pro rekonstrukci kabinetu, mohla by mu Trikolóra báječně posloužit. Je zřejmé, že se mu nechce do aranžmá, kdy by ho drželi u moci jen komunisté a SPD. To by nevypadalo dobře v zahraničí a problém by s tím měli i někteří poslanci ANO. Pokud by ale vládu tolerovala i Klausova formace, třebaže nyní má jen dva poslance, mohl by Babiš říkat, že jde o podporu odleva doprava. Trikolóra by posloužila jako součást triku. Jisté je, že i když Klaus mladší nyní zřejmě ubírá Babišovi hlasy, ze širší perspektivy může Babiš na vzestupu Trikolóry paradoxně vydělat.

