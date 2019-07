Když se manažerka s téměř dvěma desítkami let zkušeností z bankovnictví Zuzana Paulovics vrátila z rodičovské dovolené do zaměstnání, uvědomila si, že potřebuje změnu. "Odcházela jsem ve čtyři hodiny z práce domů, vyzvedla jsem děti ze školky, chvíli jsem se jim věnovala, než jsem je uložila, a pak jsem znovu pracovala do noci, abych nahradila kratší pracovní den," vzpomíná bývalá šéfka útvaru Bankopojištění ČSOB na to, jak náročné bylo sladit soukromí s prací.

Peníze podle Leoše Rouska Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech? Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru