Volby do moskevského městského zastupitelstva nepatří mezi ty nejsledovanější. Především kvůli tomu, že zastupitelé nemají prakticky žádné pravomoci. Demonstrativní rozhodnutí Kremlu nenechat kandidovat nikoho z opozice ale vyvolalo protesty několika tisíc Moskvanů. Ty budou pokračovat i tento víkend. Podle komentátorů se Kreml obává, že pokud by dovolil i náznak svobodných voleb, mohlo by to vyvolat efekt sněhové koule. Také by to mohlo nespokojené podnikatelské elity přesvědčit, že podporovat opozici má smysl. "Teď investice do opozice vypadají nesmyslně, protože nemůže ničeho dosáhnout. Pokud by opozice ukázala, že se dokáže dostat do parlamentu či aspoň do zastupitelstva, tak by se situace změnila. Jenže právě tomu chce Kreml zabránit," říká moskevský politolog Kirill Rogov.