Ukrajinci půjdou tuto neděli k volbám. Poté co si v dubnu překvapivě drtivým počtem hlasů zvolili prezidentem bývalého komika Volodymyra Zelenského, nyní rozhodnou, kdo usedne do parlamentních lavic. Někteří analytici tvrdí, že volby do Verchovné rady jsou důležitější než prezidentské. Jak již Zelenskyj zjistil, pokud nemáte v parlamentu většinu, nemůžete téměř nic. To bylo i důvodem, proč nový prezident trval na rozpuštění parlamentu a předčasných volbách. Ty řádné se měly konat až v říjnu.