◼ Výstava

Kosmos Open Hours

Pragovka Gallery, Praha, od 17. července

Pro uměleckou praxi polské výtvarnice Kathariny Marszewski je typická potřeba reagovat na konkrétní situace, místa či lidi. Dlouhodobě pracuje a experimentuje se sítotiskem na různých materiálech, od klasického papíru přes látky až po PVC. Jedno z vystavených děl vzniklo přímo v Praze na základě uměleckého průzkumu lokálního prostředí.

◼ Film

Diego Maradona

Aerofilms, v kinech od 18. července

Nový dokumentární film o milovaném i nenáviděném fotbalistovi natočil oscarový režisér Asif Kapadia, a završil tak svou trilogii portrétů slavných osobností, jejíž předchozí díly věnoval závodníkovi formu­le 1 Ayrtonu Sennovi a zpěvačce Amy Winehouseové. Kapadia opět pracuje především s archivními materiály a pokouší se pod hvězdnou slupkou fotbalové modly jménem Maradona najít skutečného Diega, onoho chlapce z chudých poměrů, pro nějž byl fotbal jedinou cestou z chudoby. Každý z Kapadiových dokumentů se stylizuje do nějakého žánru: po závodnickém a hudebním filmu nyní přichází na řadu gangsterka.

◼ Festival

Colours of Ostrava

Ostrava, do 20. července

Od středy probíhá v industriálním areálu Dolních Vítkovic 18. ročník čtyřdenního hudebního festivalu Colours of Ostrava. V pátek vystoupí britští klasici instrumentálního žánru zvaného post-rock Mogwai či energické britské elektropopové uskupení Years & Years. K sobotním vrcholům patří koncert The Cure, dále zahraje australský písničkář Xavier Rudd či australští rockeři Gang of Youths.

◼ Festival

MHF Český Krumlov

Český Krumlov, od 19. července

Letošní 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov zahájí v pátek výpravné představení s názvem Venuše a živly: Hudba a tanec doby krále Slunce. V hudebně-tanečním vystoupení na barokní fontáně zámecké zahrady zazní hudba Jeana-Baptista Lullyho, dvorního skladatele a kapelníka krále Ludvíka XIV., i díla dalších Lullyho současníků. V sobotu vystoupí desetinásobní držitelé ceny ­Grammy, americký sextet Take 6, za doprovodu symfoniků ze Severočeské filharmonie Teplice.

◼ Literatura

Patrick Melrose I

Nakladatelství Argo 2019

Svazek Patrick Melrose I přináší první tři romány z pětidílného, částečně autobio­grafického cyklu o Patricku Melroseovi od Edwarda St Aubyna, v němž se vypravěč vyrovnává s tím, že se stal "hračkou v sadomasochistických hrátkách svých rodičů". Podle cyklu loni vznikl úspěšný seriál s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli. Romány nabízí pohled do prostředí britské společenské smetánky, ale též do odvykacích center a newyorské drogové scény. St Aubynův cyklus není jen zádumčivým vyobrazením traumatu; je to dílo čtivé, vtipné, ve své společenské kritice přesné. Mravy vyšších středních vrstev a nižší šlechty nikdo neukázal v tak krutém a šokujícím světle.

◼ Výstava

Kamil Lhoták a jeho svět

Zámek Hluboká, do 6. října

Na historicky největší výstavě věnované malíři Kamilu Lhotákovi mohou návštěvníci zhlédnout 430 položek ze státních i soukromých sbírek z České republiky i zahraničí, 230 děl představují olejomalby. A nechybí ani předměty, které sám Lhoták často používal, například jeho motocykl Douglas 350 nebo kolo Hetchins. K vidění jsou i studentské časopisy Auto-Moto zpravodaj či Astra, jež Lhoták se spolužáky z gymnázia vlastnoručně psal a ilustroval, či malířský deník s poznámkami.