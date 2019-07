Pokud si myslíte, že existuje nějaké spiknutí žen, musíte žít v paralelním světě. Nejspíš se to týká nově zvoleného europoslance ODS Alexandra Vondry, který právě takové spiknutí odhalil. Skutečnost, že lídři států Evropské unie nominovali ženy do dvou vůbec nejdůležitějších evropských funkcí, do čela Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a jako prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagardeovou, podle něj nastala proto, že "došlo ke spiknutí žen". První zmíněnou dámou je německá ministryně obrany za CDU a druhou francouzská pravicová politička a šéfka Mezinárodního měnového fondu. Anebo že by to od Vondry byl jen vtip? Haha. Je to ale tak trochu příznačné pro roli, jakou se ODS chystá hrát v Evropském parlamentu. Bohužel. Je to špatně pro ODS i pro Česko. Občanští demokraté budou zbyteční.