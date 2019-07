Máme dobrý backend, zbývá jen dobudovat frontendy, odpovídají obvykle státní IT experti na dotazy novinářů, když přijde řeč na stav českého eGovernmentu, tedy digitalizace státu. Přeloženo z ajťácké hantýrky to znamená, že státní správa už vybudovala všechny klíčové IT systémy, které navíc propojila mezi sebou. Nyní je pouze třeba na takovém základě vytvořit konkrétní digitální služby pro občany, aby se státem mohli po internetu komunikovat podobně jednoduše jako s bankami či e-shopy.