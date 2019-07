Naposledy to Češi řešili letos v květnu před volbami do Evropského parlamentu. Kdo předem věděl, že v termínu voleb nebude doma, mohl hlas odevzdat i jinde. Ne všichni ale měli čas si s předstihem na svém obecním úřadě vyřídit nezbytný voličský průkaz. Jiným se zase nechtělo žádost o průkaz dlouze hledat na webových stránkách své obce či ministerstva vnitra, kde bývá takový dokument obvykle dobře skrytý. Nezisková organizace jménem Česko.Digital proto vytvořila univerzální verzi formuláře a vyvěsila ji na webu další neziskovky, partnerského Hlídače státu. Dokument šlo vyplnit do dvou minut, interaktivní aplikace navíc v přiloženém seznamu rychle našla adresu každého obecního úřadu, na který bylo třeba žádost poštou nebo prostřednictvím datové schránky zaslat.