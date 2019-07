Jeden z nejrespektovanějších ústavních právníků nejde pro silnou metaforu daleko. Tak jako TGM byl prezident osvoboditel, Miloš Zeman je podle něj prezident ničitel. A úspěch Andreje Babiše? Ten pramení ze zdejší švejkovské tendence vše ošulit a ještě to vydávat za ctnost, říká Jan Kysela.

HN: Před časem jste řekl, že prezident by měl být "muž s olejničkou". Tedy ten, kdo promazává ústavní systém, aby dobře fungoval. Jaký příměr vás napadá, když se díváte na Miloše Zemana?

Vždycky jsem měl postavené dva obrazy prezidenta proti sobě. Ten kýžený, tedy muž nebo žena s olejničkou. A pak protipól, tedy někdo, kdo sype písek do citlivě seřízeného soukolí. A Miloš Zeman bohužel reprezentuje to druhé.

Prezident by měl v našem systému fungovat jako neutrální síla, jako moderátor, který nastoupí, když se ostatní političtí aktéři neshodnou kvůli programu, personáliím a tak dále. To je jeho role, jejíž zrod bychom mohli dohledávat někde na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Tehdy se u některých francouzských myslitelů objevuje myšlenka svébytné královské moci jako moci neutrální, která je odlišná od aktivní výkonné moci ministrů. Tato myšlenka se poté přenáší i do parlamentních republik v podobě moderační role hlavy státu. Na tom byla vystavěna i česká ústava. Problém ovšem nastává ve chvíli, když do té role dosadíte někoho, kdo s ní není ztotožněný. Pak to může dopadnout jako v případě Miloše Zemana.