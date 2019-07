V minulém díle jsme si řekli, co využívání managementu založeného na důkazech (evidence-based management, EBMgt) vlastně znamená. V tomto díle se podíváme na vhodné zdroje pro EBMgt.

Manažeři, kteří využívají management založený na důkazech a mají problém přeložený do zodpověditelné otázky, začínají otázkou: "Jaké jsou dostupné důkazy?" Co je tedy ten často skloňovaný důkaz? V EBMgt vnímáme jako důkazy informace, fakta nebo data, která podporují naše tvrzení, předpoklad či hypotézu, nebo jim odporují.

Namísto toho, aby založili svá rozhodnutí (jen) na osobní zkušenosti, snaží se tito manažeři zjistit, co je o problému známo, z několika různých zdrojů důkazů, obvykle dvou, někdy i tří zdrojů. Podle principů managementu založeného na důkazech je vhodné vzít v potaz následující zdroje:

Vědecká literatura: jedná se o studie publikované v uznávaných vědeckých časopisech. Zajímat by nás měly především výstupy z empirických studií, systematické rešerše literatury a metaanalýzy. Zde si řekněme jednu důležitou zásadu, kterou si lze pamatovat − jedna studie nic neprokazuje.

Data z dané organizace: zde se zaměřujeme na sběr interních dat a jejich analýzu, popř. vyhodnocení kvality již někým jiným sebraných interních dat, faktů a čísel dané organizace, a pokud projdou sítem důvěryhodnosti, tak i následnou analýzu.

Zainteresované strany: zajímají nás také hodnoty a obavy takzvaných stakeholderů čili zainteresovaných stran. Kdo to je? Jsou to lidé, kteří budou daným rozhodnutím jakkoli ovlivněni, nebo naopak kvůli našemu rozhodnutí ovlivněni nebudou, ač by jinak byli.

Odborníci: zkušenost profesionálních manažerů a názory odborníků na management. Po přečtení prvního článku této série se to může zdát překvapivé. Evidence-based management netvrdí, že zkušenostem manažerů a názoru odborníků nemáme naslouchat, ale spíše to, že bychom jim měli naslouchat velmi kriticky a propojit to i s dalšími zdroji dat − nikdy je nevyužívat jako jediný zdroj. Je mi jasné, že tím vyvolám elektronickou bouři v kostce křemíku. Rád bych nicméně podotkl, že tím tak trochu kopu i do sebe a své profese. Jeden zdroj nestačí.

V následujících článcích této pětidílné série se dozvíte, jak se s managementem založeným na důkazech pracuje a také co management založený na důkazech není. Ještě více informací naleznete v připravované knize Evidence-based management I.

