Zlato je už několik tisíc let symbolem bohatství a moci. Stačí si jen vzpomenout na vášně kolem rozhodnutí České národní banky, která koncem 90. let rozpustila do akcií a dluhopisů "zlatý poklad" republiky, u jehož vzniku stál v roce 1919 první československý ministr financí Alois Rašín. Mezi zastánce zlata v měnové politice naopak patří současný americký prezident Donald Trump, zatímco významný ekonom John Maynard Keynes ho nazýval barbarskou relikvií.