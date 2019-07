Nejistota kolem brexitu se v poslední době promítá do obchodních vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou i v případě piva. K poklesu exportu směrem z Česka do Británie navíc přispělo i to, že tuzemská pivní jednička Plzeňský Prazdroj už nemá ve Velké Británii tak silnou podporu svého někdejšího mateřského koncernu SABMiller, který měl sídlo v Londýně. Od roku 2017 patří Prazdroj do japonské skupiny Asahi.