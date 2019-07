Snad žádný faktor českou ekonomiku v novodobé éře neformoval tolik jako fenomenální růst místního autoprůmyslu. Ze Škodovky, dříve lokálního výrobce, který se na vyspělých trzích uplatňoval jen díky takřka dumpingovým cenám, vyrostla globální značka schopná obsazovat vyšší a vyšší segmenty a prodávat násobně vyšší produkci podstatně dráž.

Trh to bez potíží snese, protože kvalita cenám odpovídá. Naopak Škodovka by byla schopna prodat i o 200 tisíc aut ročně víc, jen kdyby je měla kde a kým vyrobit. Vedle mladoboleslavského výrobce a jeho pobočných závodů u nás fungují ještě dvě automobilky vyrábějící osobní auta ve statisícových sériích. Česko se tak může pyšnit přízviskem "Detroit Evropy". Jediný, kdo na něj také může pomýšlet, je automobilkami ještě hustěji obsypané Slovensko. Nikde jinde v Evropě a vlastně ani na světě není počet vyrobených aut připadající na jednoho obyvatele tak vysoký. Připočtěme k tomu bující sektor dodavatelů dílů pro automobily a obrázek autolandu je kompletní.

Pokles síly až úpadek tradičních amerických automobilek spojených s michiganskou metropolí však ke spojení Detroit Evropy přidává nepříjemnou pachuť. Ukazuje, jak rychle může sektor erodovat a jak drasticky to zasáhne společnost, kterou obor dlouho živil. Ne že by to bezprostředně hrozilo Česku. Zdejší výroba je z hlediska nákladů velmi efektivní a relativně diverzifikovaná. I když je vliv domácí Škody a jejího mateřského koncernu VW enormní, nestojí místní "automotive" na dodávkách jen pro ně. Jenže když poklesne poptávka v Evropě a prudce se propadne v Číně, zdaleka největším trhu světa, mají problém skoro všichni.

A to se právě děje. Loni prodeje na čínském trhu klesly poprvé od roku 1990 a trend se zatím nezměnil. Meziroční poklesy skoro každý měsíc výrazně překračují desetiprocentní hranici. Současně ochabuje poptávka i v Evropě. Meziroční ztráta činí zatím jen osm procent, ale i to stačí k tomu, aby řada výrobců musela uvažovat o propouštění. I v naší blízkosti. Tento měsíc se hned s třemi tisíci zaměstnanci rozloučil bratislavský závod VW.

Česko samozřejmě není imunní. Hlavní domácí automobilka má bonus v podobě "polštáře" tvořeného neuspokojenou poptávkou a o zaměstnance je stále nouze. Jenže současně s běžnými tržními otřesy probíhá proces s dlouhodobými dopady − přeorientování autoprůmyslu na čistší pohon. Sázky na hybridní či čistě elektrická auta rostou a právě v téhle oblasti je Česko i přes několik připravovaných modelů škodovky slabé v kramflecích. Dokonce i benefit, který Škoda měla díky "elektrorevoluci" inkasovat − získání výroby bestselleru VW Passat z německých koncernových továren, jež si uvolňují ruce pro plnokrevné elektromobily − není najednou jistý. Důvodů připravit se na složitější časy má tedy český autoprůmysl více než dost. Zatím v relativním klidu. Propad poptávky v Evropě zatím není dramatický a připravované čistší vozy mohou trend obrátit.

