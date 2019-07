Největší zakázka v historii české armády, nákup 210 bojových vozidel pěchoty zhruba za 50 miliard korun, se posouvá do další fáze. Ministerstvo obrany oznámilo všem čtyřem osloveným firmám, že postupují ve výběrovém řízení. Do podzimu by společnosti měly státu zaslat předběžnou cenovou nabídku. Zároveň byla vybrána právní firma, která bude úředníkům s tendrem radit a připraví finální smlouvu s vítězem.