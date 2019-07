Pokud podle rakouských soudů musí například česká firma zaplatit dodavateli z Vídně za zboží, může si nyní jednoduše rakouská společnost nechat rozsudek vykonat v Česku, kde dlužník sídlí a má majetek. Nově by režim podobný zmíněným evropským pravidlům měl platit i v případě, že půjde o občana Mexika, Brazílie, Spojených států nebo Japonska. A to díky nové Haagské úmluvě o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Ta snižuje riziko, že by cizí stát rozhodnutí proti svému občanovi nebo firmě odmítl uznat.