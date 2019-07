Z pramene poblíž vsi Želechy u Lomnice nad Popelkou vytéká tenký proud vody. Hydrolog Martin Zrzavecký klade pod přepad desetilitrovou plechovou odměrnou nádobu a zmáčkne stopky. Za 110 vteřin začíná voda přetékat a muž oblečený do šedé vesty s modročerveným logem Českého hydrometeorologického ústavu stiskne tlačítko podruhé. "Vydatnost pramene je nyní 0,09 litru za vteřinu. To je i na červenec málo. Nejspíš do měsíce vyschne," říká za chvíli.