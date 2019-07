Plácnout do médií hloupost, to se stane samo. Dnes není málo politiků, kteří si z takových trapasů nic nedělají a jednoduše předstírají, že se nic nestalo. Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák je naštěstí z jiného těsta. Nebo ho členská základna složená z důležitých firem umí přimět, aby přece jen víc dbal na dekorum. Hanák se tak po kratším váhání distancoval od výroku proneseného v rozhlase, v němž zalitoval, že "čtrnáctiletým dětem" nedáváme "přes držku". Za co? Že "chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí". Tedy že snahou zabránit změně klimatu ohrožují průmysl, který je základem naší ekonomiky.

