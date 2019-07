Tak dlouho se prezident Miloš Zeman jezdil do Číny učit, jak se stabilizuje společnost, až mu to jeho "profesoři" spočítali. Nedostatečně, napsali svému učni na vysvědčení. Oč jde: když český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík požádal tamní úřady o vysvětlení negativních kroků Číny vůči Česku z poslední doby, dostalo se mu podle týdeníku Respekt odpovědi, že je to reakce na vstřícnost pražského primátora Zdeňka Hřiba vůči Tchaj-wanu. A nádavkem Tomšík obdržel neslýchanou radu, ať se prý česká vláda inspiruje čínským modelem, kdy strana vedla "úspěšnou kampaň mezi lokálními politiky o tom, jak nezapomínat na politické základy".

