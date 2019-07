Holohlavý muž s věčně vypoulenýma očima se rozohnil. Neslýchané! My něco zavedeme a oni že se tím nebudou řídit? Tak to ne, dámy a pánové, my už dohlédneme na to, že budou muset! Zvýšeným hlasem mluvil šéf rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Pierluigi Collina proto, že v Anglii se rozhodli částečně nerespektovat obecně platný manuál pro systém VAR − používání videa k posouzení důležitých okamžiků v zápasech.

