◼ Výstava

Nezlomní

Obecní dům, Praha, od 12. července

Odvážný záběr od Franze Kafky po sametovou revoluci má nová výstava, kterou pro pražský Obecní dům připravili Zuzana a Eugen Brikciusovi. Představuji díla 30 tvůrců z let 1918 až 1989, kteří se nenechali zlomit − ať už ve vztahu k politice a společenským událostem, nebo ve víře ve vlastní uměleckou cestu.

◼ Film

Pavarotti

Bontonfilm, v kinech od 11. července

Nový dokumentární film o slavném italském tenoristovi Lucianu Pavarottim natočil hollywoodský režisér Ron Howard. Využil málo známých záznamů pěvcových recitálů, videonahrávek z rodinného archivu i rozhovorů s Pavarottiho blízkými, včetně jeho druhé manželky. Film rekonstruuje pěvcův život od mládí, které tento syn pekaře a amatérského zpěváka strávil ve válečné Itálii a kdy se zajímal především o fotbal, přes jeho začátky ve světě opery, kam prorazil v 60. letech minulého století, až po okamžik, kdy začal být považován za jednoho z nejslavnějších tenoristů všech dob.

◼ Koncert

Marcus & Martinus

Slavkov u Brna, 13. července

Páteční koncert britského Stinga v zámeckém parku ve Slavkově u Brna byl sice zrušen, na stejném místě však v sobotu vystoupí norské popové sourozenecké duo Marcus & Martinus. Sedmnáctiletá dvojčata zpívají od pěti let, profesionální kariéru nastartovala roku 2012. V Česku nejspíš uvedou i hity z předloňského alba Moments, které debutovalo na první příčce norské i švédské hitparády.

◼ Hudba

Karel Gott 80

Supraphon 2019

Nedělní osmdesátiny nejpopulárnějšího českého zpěváka Karla Gotta oslavilo vydavatelství Supraphon vydáním dvou kompletů nazvaných Největší hity 1964−2019 a Singly − 300 písní z let 1962−2019. "Na výběrech není jediná píseň, ke které by mě někdo někdy donutil," říká Gott, pro něhož prý bylo nejtěžší rozhodnout, který singl do výběru nezahrne. "Největší pocta je v tom, že jich mohlo být ještě víc. Na to jsem velmi pyšný a dodává mi to odvahu do dalšího hledání."

◼ Literatura

Julian Barnes: Jediný příběh

Nakladatelství Odeon 2019

V první, druhé i třetí osobě vypráví o lásce mezi devatenáctiletým mladíkem a osmačtyřicetiletou ženou nový román Angličana Juliana Barnese. V pořadí čtrnáctý titul držitele Man Bookerovy ceny nyní vyšel v českém překladu Petra Fantyse. "Jako první si vyberu situaci, neřešitelné dilema, problém obtížný po morální či pocitové stránce, a teprve pak přemýšlím, komu, kde a kdy se to přihodí," vysvětluje Barnes. Tentokrát dilema stojí hned na začátku knihy, kde se vypravěč ptá: Kdybyste si mohli vybrat, budete raději víc milovat a víc trpět, nebo milovat méně a o to méně také trpět?

◼ Film

Spalovač mrtvol

V kinech od 11. července

Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, se po digitálním restaurování vrací do kin. Diváci jej uvidí v původní podobě z roku 1969. Groteskně hororová studie člověka posedlého mocí vznikla adaptací stejnojmenného románu Ladislava Fukse z roku 1967. Snímek režiséra Juraje Herze poskytl mimořádnou příležitost herci Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli a také Vlastě Chramostové, která pak za normalizace před kameru dlouho nesměla.

