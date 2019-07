Když český raper Idea minulý měsíc vydal novou desku, mluvilo se o odvaze i hudbě budoucnosti. Všechno to, co albu nazvanému Tempo dává ambice stát se nejprogresivnějším počinem roku, se ale neukrývá jen ve světovém zvuku či propojování elektronické hudby s rapem. Hlavní je Ideovo rozhodnutí vkročit do neznáma, ochota riskovat bez vypočitatelnosti − a snaha dokázat, že také na české scéně lze udělat hudební projekt s přesahem.