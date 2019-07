Báječná výstava může mít různé parametry. Nejsnáze se pozná tak, že na ni lidé přijdou víckrát. Na letošním bienále umění v Benátkách, které potrvá do 24. listopadu, kurátor Ralph Rugoff takový zážitek zapracoval přímo do konceptu hlavní expozice. Mezinárodní přehlídka nazvaná May You Live In Interesting Times (Kéž žijete v zajímavé době) se skládá ze dvou částí: první je umístěna ve středověké továrně na námořní lana Arsenale, druhá pak v neoklasicistním pavilonu v zahradách Giardini, postaveném pro první bienále roku 1895. Každý ze 79 pozvaných umělců tak dostal příležitost zaujmout publikum hned dvakrát.