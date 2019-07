Že s českým systémem vymáhání dluhů něco není v pořádku, zjistil Petr Němec brzy po skončení studií práv na brněnské Masarykově univerzitě v roce 2009. "Napadlo mě to ještě jako koncipienta v rámci boje s bankami, když jsme se přeli o bankovní poplatky. V roce 2013 už bylo jasné, že je tady v podobě vadných rozhodčích doložek silný nástroj pro zastavování exekucí, ale nic se nedělo. Tak jsme to začali dělat my," říká Němec, který se v té době přesunul do Prahy.