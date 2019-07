Pár dní po obří demonstraci na Letné se mě jeden německý televizní reportér dotazoval, jak je možné, že se v české politice dohromady nic neděje. "Skoro tři sta tisíc lidí protestuje? A nestalo se nic? Vždyť je to, jako by v Německu demonstrovaly proti vládě dva miliony lidí. To by nikdo nemohl ustát!" podivoval se. Odpověděl jsem, že důvod je v tom, že demonstrace kupodivu nejsou vyjádřením obecné společenské nespokojenosti, jako tomu bylo v roce 1989. Demonstranti, ač se sešli v obrovském množství, jsou vlastně jen izolovanou menšinou. Většina vidí situaci úplně jinak. Takže vlastně Andrej Babiš nemá důvod dělat rychlé pohyby.

