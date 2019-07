Pokud nějaké politické rozhodnutí prezident Miloš Zeman označuje za svou "srdeč­ní záležitost", je to přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jeho přání ale naráží na nesouhlas vlády, stejně jako dostavba jaderných bloků elektráren v Dukovanech a Temelíně, kterou chce kabinet řešit jinak než Zeman. Právě to se může hodit premiéru Andreji Babišovi (ANO) při čtvrtečním jednání s prezidentem o vládní krizi kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).