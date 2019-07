Od vznikajícího Národního rozvojového fondu si vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) slibuje investice za desítky miliard korun do výstavby silnic, škol a nemocnic. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka za Babišovo hnutí by banky, které budou rozjezd nového projektu financovat šesti miliardami korun, měly do fondu přispívat opakovaně. A nemají být jediné, kdo takto podpoří ekonomiku. Záhy by se měly přidat další velké firmy. Fond by podle představ vicepremiéra měl odstartovat, tedy investovat do prvních projektů už v polovině roku 2020.

