Koncem června vyzval předseda STAN Vít Rakušan ostatní opoziční strany k vytvoření velké koalice, v níž by šly do dalších parlamentních voleb. Mezitím se vyhrotila vládní krize a sám premiér Andrej Babiš (ANO) jako krajní řešení koaličních neshod připustil i vyhlášení předčasných voleb. Nápad šéfa starostů na spojování však zatím kvitují jen menší sněmovní strany jako TOP 09 a KDU-ČSL, které by mohly mít podle průzkumů problém se do sněmovny samostatně dostat. Naopak piráti spojení odmítají a příliš se do něj nežene ani ODS.