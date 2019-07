V malé kanceláři nízkopodlažní haly tiše bzučí 3D tiskárna. Z plastových vláken přede matrici, již pak zaměstnanci malého podniku Sten využijí k výrobě formy. Z ní vypadnou kličky, úchytky nebo zarážky na okna. Dříve si v podniku na okraji Radkovic v Plzeňském kraji matrice na nové výrobky dělali ručně. "To ale trvalo dlouho a ve výsledku to bylo i dražší. Nyní jsme schopní do týdne připravit výrobu nového modelu," porovnává podnikatel Milan Novotný, který firmu založil a šéfuje jí.