Přípravy na nový způsob výběru mýtného na silnicích a dálnicích v Česku od ledna příštího roku běží naplno. Sdružení firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenského SkyTollu už investovalo téměř dvě miliardy korun do nového satelitního systému. Dnes by ale krajský soud v Brně mohl ve veřejném projednání celý proces výrazně nabourat. To v případě, že uzná jednu ze stížností dosavadního výběrčího, rakouské firmy Kapsch, na regulérnost výběrového řízení, v němž s česko-slovenským soupeřem prohrál.