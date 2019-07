Developer Metrostav Development prodal komplex tří kancelářských budov Palmovka Open Park. Téměř za 80 milionů eur (přes dvě miliardy korun) je získal německý realitní investor Immofinanz. Administrativní budovy se nacházejí u stanice metra Palmovka v Praze 8. Jejich součástí je i památkově chráněná budova bývalé strojírenské firmy Horák a Hlava, již developer revitalizoval. Komplex nabízí k pronájmu 25 tisíc metrů čtverečních, převážně jde o kancelářské plochy. Ty jsou až asi na 1500 metrů čtverečních obsazené.

Změny územního plánu v Brně mají část parcel odblokovat pro výstavbu

Kancelář městského architekta odevzdala Odboru územního plánování a rozvoje města Brna návrh na 150 změn v územním plánu. Mají přinést nové stavební pozemky pro rodinné domy nebo umožnit proměnu nevyužívaných průmyslových areálů na obytné čtvrti. Jihomoravská metropole se stejně jako Praha potýká s neúměrným růstem cen bydlení a nedostatek stavebních parcel k němu významně přispívá. Brno má jeden z nejstarších územních plánů v Česku, platí už více než 25 let. Jeho poslední aktualizace se uskutečnila před deseti lety, a dokument tak neodráží současné potřeby. Město plánuje na podzim veřejné projednání změn, ty konečné chce vydat v polovině roku 2020.

Mladí Češi sní o vlastním bydlení, třetina z nich však žije s rodiči

Asi třetina mladých Čechů sdílí byt s rodiči a jen 27 procent žije v pronájmu samostatně nebo s partnerem. Ukázal to celostátní výzkum společnosti Residomo − největšího poskytovatele nájemního bydlení v Česku – a agentury Stem/Mark. Do jejich on-line šetření se zapojilo více než tisíc lidí od 18 do 30 let. Spolubydlení je levnější, a proto jako důvod pro osamostatnění uvádějí mladí Češi stálý partnerský vztah nebo založení rodiny. Podobně jako jejich rodiče sní o vlastním bytě či domu. Každý druhý dotázaný se nechce vázat hypotékou.