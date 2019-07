Romana Brilová vede školku ve středočeském Ondřejově a v září poprvé přivítá mezi svými žáky vegeta­riána. Už nyní si láme hlavu s tím, jak dítěti zajistí svačiny a obědy. Na to, že by mu rodiče nosili vlastní bezmasé jídlo v krabičce, přistoupit nechce. Má obavy, že by porušila hygienické předpisy. Není sama, kdo při práci s předškoláky naráží na problematiku vegetariánské či ještě striktnější veganské stravy.