ODS má pech. Léta se snaží oprostit od své "kmotrovské" minulosti a ona se jí pořád vrací. Letos v březnu podnikl pokus o návrat do manažerské funkce v olomoucké ODS bývalý vlivný ministr vnitra Ivan Langer. A jen co ho vlna odporu zahnala zpátky do regionálního stranického depozitáře, je tu Petr Bendl, někdejší středočeský hejtman a šéf resortů dopravy a zemědělství ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase. V úterý se ve sněmovně ujal poslaneckého mandátu místo zvolené europoslankyně Veroniky Vrecionové.

Co se týče pověsti, není mezi dvěma bývalými místopředsedy ODS velký rozdíl. Oba jsou dodnes silně svázáni se svými regiony, Langer s olomouckým, Bendl se středočeským. Jeden jako druhý disponuje jistým charismatem, Langer se profiluje jako svérázný karikaturista a glosátor, Bendl jako zemitý písničkář a "koňák". Hlavně však oba svými kořeny pevně vězí ve zdiskreditované éře modrých kmotrů − a to je pro současné vedení ODS v čele s Petrem Fialou a jeho ambice sestavovat příští vládu problém.

Když se před 10 lety řeklo Bendl, kdekomu se vybavilo jméno jiného vlivného podnikatele a lobbisty Ivo Rittiga. Tomu se totiž přezdívalo "Bendlův Dalík", podle Marka Dalíka, mocného fámula premiéra Topolánka. Smůla je, že na rozdíl od dnes již polozapomenutých kmotrů Patrika Oulického nebo Romana Janouška je Rittig aktuálně na očích kvůli soudnímu projednávání kauz Oleo Chemical a údajného tunelování pražského dopravního podniku. Byl sice zproštěn obžaloby, v prvním případě pravomocně, ve druhém nepravomocně − to však na Bendlově "toxicitě" pro současnou ODS nic nemění. Andrej Babiš a jeho tým marketérů musí jásat, jak snadný terč pro vyvolávání modrých strašidel minulosti jim spadl z nebe. Naopak těžké to bude mít Fiala. Už i tak narážela jeho strategie pomalého, ale trvalého růstu voličských preferencí na strop. Natož s Bendlem na krku.

Související