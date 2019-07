◼ ÍRÁN

Islámská republika zvýšila obohacování uranu

Írán již obohacuje uran na více než 3,67 procenta, což byl limit stanovený mezinárodní smlouvou z roku 2015. Je možné, že to ještě zvýší, uvedl mluvčí íránské organizace pro jadernou energii a potvrdila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Teherán tak pokračuje v reakcích na rozhodnutí USA od jaderné dohody odstoupit a na neochotu ostatních signatářů smlouvy ochránit Írán před sankcemi, které Washington uvalil na islámskou republiku.

◼ ČESKO

Průmyslu se v květnu dařilo, stavebnictví zpomalilo

Vývoj průmyslu v Česku zůstal v květnu pozitivní, dařilo se i zahraničnímu obchodu. Za dobrými výsledky stojí automobilový průmysl. Naproti tomu stavebnictví téměř stagnovalo. Data zveřejnil Český statistický úřad. Průmyslová výroba zpomalila meziroční růst na 3,2 procenta z dubnových 3,3 procenta a stavebnictví na 0,2 procenta z 8,9 procenta v dubnu. Přebytek zahraničního obchodu v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Ukrajina dostane od EU další miliony eur na reformy

Evropská unie poskytne Ukrajině dalších 109 milionů eur (2,8 miliardy korun) na reformy, především boj proti korupci, decentralizaci, výkonnou vládu a posílení občanské společnosti. Příslušné dokumenty se svými ukrajinskými protějšky během summitu EU−Ukrajina v Kyjevě podepsal komisař pro rozšíření a sousedskou politiku Johannes Hahn. Summit byl první od květnového zvolení Volodymyra Zelenského ukrajinským prezidentem.

◼ ČESKO

Vojenské vrtulníky čeká další modernizace

Armádní vrtulníky Mi-171Š pro speciál­ní operace čeká další modernizace. Zlepšit se má například balistická ochrana nákladní kabiny nebo v nich bude zabudován systém pro rychloupínání nákladu podle standardů Severoatlantické aliance. Informace o zakázce za 31 milionů korun vládě představil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Zakázku zadá státní podnik LOM Praha.

◼ ČESKO

Havlíček odmítl přestat posuzovat žádosti o dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nemůže zastavit posuzování žádostí o proplacení dotací pro holding Agrofert. Riskoval by tím soudní spory. Havlíček uvedl, že případné neoprávněně proplacené peníze by resort požadoval vrátit. Server iRozhlas.cz uvedl, že ministerstvo nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací firmám z Agrofertu, ačkoliv na ně Brusel peníze od loňského prosince neposílá.

◼ ČESKO

Fiala žádá návrat k volbě prezidenta parlamentem

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby se Česko vrátilo k parlamentní volbě prezidenta. Současná hlava státu má dojem, že díky přímé volbě má silnější mandát, a může proto porušovat ústavu, napsal Fiala v komentáři na serveru Forum 24. O změně volby chce Fiala diskutovat s ostatními demokratickými stranami. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ale návrh na změnu ústavy, kterou by změna volby vyžadovala, odmítá.

◼ ŠVÝCARSKO

Klimatičtí aktivisté blokovali přístup k bankám

Několik desítek ekologických aktivistů v Curychu a Basileji na několik hodin zablokovalo přístup k sídlům bank UBS a Credit Suisse, které patří k největším švýcarským finančním domům. Demonstranti z uskupení Collective Climate Justice (Společná klimatická odpovědnost) podle agentury DPA kritizují, že obě banky financují těžbu ropy, uhlí a plynu, a patří proto k těm, kdo nesou hlavní odpovědnost za globální klimatické změny.

◼ ČESKO

Vláda podpořila 21. srpen jako památný den

Poslanecký návrh, podle kterého by každoročně 21. srpna významný den připomínal oběti invaze a následnou okupaci Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy, podpořila vláda. Předlohu podepsalo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, rozhodnou o ní zákonodárci. Noc na 21. srpna 1968, kdy do tehdejší ČSSR vtrhla vojska, patří podle předkladatelů k nejtragičtějším datům české moderní historie.

"

Jsem hluboce šokována žalostnými hygienickými podmínkami, ve kterých zde žijí děti.

Michelle Bacheletová

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva a bývalá chilská prezidentka po návštěvě detenčních zařízení pro migranty a uprchlíky na jihu Spojených států u hranic s Mexikem.

◼ ČESKO

Festivaly kritizují návrh snížení rozpočtu

Česká asociace festivalů (ČAF) kritizuje návrh snížit rozpočet ministerstva kultury na příští rok téměř o 424 milionů korun. Vláda tím podle sdružení porušuje své programové prohlášení, ve kterém se zavázala rozpočet naopak navýšit. Návrh krácení rozpočtu ministerstva kultury před časem odmítla Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

◼ ČESKO, PALESTINA

ČR chce spojit pomoc Palestině s obchodem

Česko chce klást podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) větší důraz na propojení obchodních aktivit s rozvojovou pomocí, kterou poskytuje Palestině. Palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí se setkal s Petříčkem v Praze. Česko má s Palestinou dlouhodobě dobré diplomatické vztahy, přestože Praha patří mezi hlavní politické stoupence Izraele v Evropské unii.

◼ Z TWITTERU

Senátní klub SEN21 dokončil rozšířenou verzi žaloby na prezidenta pro hrubé porušení ústavy. Doplnil do ní skutek neodvolání ministra Staňka. O tom, jak bude s rozšířenou žalobou naloženo, rozhodne společně 34 senátorek a senátorů, kteří původní žalobu podepsali.

@VaclavLaska

Senátor Václav Láska (SEN21) k situaci, kdy prezident Miloš Zeman odmítá odvolat ministra kultury.

◼ SVĚT

Násilnou smrtí zemřelo předloni 87 tisíc žen

V roce 2017 zemřelo v důsledku domácího násilí na celém světě zhruba 87 tisíc žen. Uvádí to studie, kterou zveřejnil Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC). Přibližně 50 tisíc žen přitom usmrtil jejich partner. Pachateli jsou často příbuzní ženských obětí násilí. Důležitou roli tu hrají motivy žárlivosti a strachu z rozchodu. Podle studie počet obětí násilí mírně roste.

◼ RUSKO

Rusko bude přes havárii vyrábět dál letadla Suchoj

Rusko plánuje vyrobit dalších nejméně 200 letadel Suchoj Superjet 100 navzdory květnové vážné nehodě, která vyvolala otázky ohledně budoucnosti prvního nového dopravního letounu země od dob Sovětského svazu. Stroj Suchoj Superjet 100, provozovaný leteckou společností Aeroflot, který odstartoval 5. května z letiště Šeremeťjevo, se po půl hodině vrátil a pokusil se o nouzové přistání. Letadlo na ranveji vzplálo, zahynulo 41 lidí.

◼ KLDR

Do KLDR přeběhl syn jihokorejského diplomata

S přáním trvale se usadit v Severní Koreji dorazil do Pchjongjangu syn bývalého jihokorejského ministra zahraničí Čche In-kuk, který v minulosti společně s manželkou rovněž uprchl do KLDR. Útěky obyvatel svobodné, prosperující Jižní Koreje do izolované, chudé KLDR vedené diktátorem Kim Čong-unem jsou velmi neobvyklé, většina lidí prchá opačným směrem. Jakým způsobem se Čche In-kuk do Severní Koreje dostal, zatím není zřejmé.

◼ UKRAJINA

Zelenskyj navrhl Putinovi sejít se s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi sejít se v běloruské metropoli Minsku, a to i za účasti nejvyšších představitelů USA, Británie, Německa a Francie. Putinův mluvčí uvedl, že Moskva návrh zváží, ale odpověď ještě nemá.

◼ GRUZIE, RUSKO

Včera skončily přímé lety mezi Ruskem a Gruzií

Včera vstoupil v platnost zákaz létat do Gruzie, který nařídil ruský prezident Vladimir Putin ruským aerolinkám v reakci na protiruské demonstrace v Tbilisi vyvolané návštěvou ruských poslanců. Zákaz se podle ruského ministerstva vztahuje i na gruzínské přepravce. Putinův výnos také doporučil cestovním kancelářím, aby se po dobu zákazu zdržely pořádání svých zájezdů. Prezident nařídil vládě, aby pomohla ruským občanům v Gruzii s návratem do vlasti.

◼ FILIPÍNY

Na Filipínách jsou páchány zločiny proti lidskosti

Amnesty International ve své zprávě uvedla, že násilnosti páchané v souvislosti s protidrogovou kampaní filipínského prezidenta Rodriga Duterteho dosáhly takové míry, že by se mohlo jednat o zločiny proti lidskosti. Při protidrogovém tažení bylo za poslední tři roky na Filipínách zabito nejméně 6600 lidí, převážně z řad drobných překupníků a narkomanů. Duterte nedávno pohrozil, že v druhé polovině jeho šestiletého volebního období bude kampaň ještě tvrdší.

◼ EU

Romové demonstrovali v Bruselu kvůli diskriminaci

Na trvající diskriminaci a potíže romské menšiny v zemích Evropské unie upozornila včerejší demonstrace několika desítek Romů z Česka, Slovenska i dalších zemí v centru Bruselu. Přímo před budovou Evropského parlamentu se Romové podle Štefana Ponga, jednoho z organizátorů, sešli proto, že vlády unijních zemí romský hlas neslyší. Podle údajů EK je občany některé z členských zemí unie asi šest milionů lidí hlásících se k romské národnosti.

◼ VENEZUELA

Venezuelská opozice bude na Barbadosu jednat s vládou

Zástupci venezuelské opozice se na karibském ostrově Barbados setkají s představiteli vlády prezidenta Nicoláse Madura, budou spolu podle prohlášení opozičního vůdce Juana Guaidóa jednat o řešení politické krize v zemi. Kdy by se měla schůzka uskutečnit, zatím není jasné. Guaidó ve svém prohlášení zdůraznil, že jakékoliv rozhovory musí vést k trvalému řešení krize a nemohou být jen využity vládnoucí socialistickou stranu k tomu, aby "tak získala čas".

◼ AUTA

Škoda zahájila v Boleslavi výrobu modelu Kamiq

Škoda Auto začala ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrábět kompaktní městské SUV Kamiq. Každý den jich vyrobí 400. Z linky bude sjíždět spolu s modelem Scala, z něhož vychází, a také s dalšími modely Fabia, Octavia a Karoq. K zákazníkům se první vozy dostanou v září. Do výroby modelu Kamiq investovala automobilka v Mladé Boleslavi přibližně 100 milionů eur, tedy přes 2,5 miliardy Kč.

◼ PŮDA

Ceny půdy stagnovaly v pololetí na 24 Kč/m2

Ceny zemědělské půdy letos v prvním pololetí zůstaly zhruba na 24 korunách za metr čtvereční, obdobný vývoj lze očekávat i ve druhém pololetí. Včera to v tiskové zprávě uvedla realitní a poradenská společnost Farmy.cz, která se specializuje na prodej farem a zemědělských nemovitostí. V prvních dvou letošních čtvrtletích došlo podle firmy v cenách půdy pouze k nevýznamným změnám do procenta hodnoty.

◼ AUTA

Prodej Bentley se v Česku téměř zdvojnásobil

Počet prodaných nových automobilů značky Bentley se letos v pololetí v tuzemsku zvýšil o 83 procent na 33 vozů. Dovoz ojetých aut této značky ve stejném období stoupl o 61 procent na 29 vozů. Bentley slaví tento týden 100 let od svého založení. Britská luxusní značka je v Česku oblíbenější než konkurenční Rolls-Royce. Na českých silnicích loni jezdilo 473 vozů Bentley, což je téměř dvojnásobek proti autům Rolls-Royce (265).

◼ MALOOBCHOD

Ikea v Německu nabídne za starý nábytek voucher

Švédský nábytkářský řetězec Ikea bude v Německu od 15. července odkupovat své použité zboží. Firma uvedla, že tak hodlá přispět k větší udržitelnosti planety. Program se ale týká jen asi tisíce nejžádanějších položek. Majitelé výrobků v zachovalém stavu si na internetu zjistí nezávaznou cenovou nabídku, smontovaný nábytek dovezou do prodejny a získají za něj nákupní voucher. Ikea není v tomto úsilí sama, o totéž se snaží i jiné firmy.

"

Loni jsme přijali 140 podnětů na zahájení mimosoudního řešení sporu. Pravomocně jsme rozhodli 94.

Miroslav Rottner

Ředitel odboru sporných řízení Energetického regulačního úřadu nabádá zákazníky, aby se nebáli sporů s dodavateli energií.

◼ MÉDIA

Rádia z holdingu Agrofert byla loni úspěšná

Rádia Impuls a RockZone, patřící společnosti Londa ze skupiny Agrofert, loni zvýšila zisk o 16 procent na 67 milionů korun. Tržby stouply o tři procenta na 155,4 milionu korun. Naprostou většinu tvořily výnosy z prodané rozhlasové reklamy. Impuls je nejposlouchanější stanicí v Česku. Loni ve druhém pololetí měl 1,051 milionu posluchačů denně.

◼ EKONOMIKA EUROZÓNY

Nedůvěra investorů trvá, čeká se spíše recese

Po dalším poklesu je index důvěry investorů v ekonomiku eurozóny nejníže od listopadu 2014. Nad pozitivními signály z akciových trhů převažují obavy z budoucnosti. Index společnosti Sentix se za červenec snížil na minus 5,8 bodu z červnových minus 3,3 bodu. Výrazně se propadl index Německa, Sentix mu předpovídá recesi.

◼ POTRAVINÁŘSTVÍ

Gumoví medvídci drží Haribo v zisku

Zisk prodejce bonbonů Haribo CZ loni meziročně stoupl o 38,6 procenta na 34 milionů korun. Tržby naopak klesly o 3,7 procenta na 273,7 milionu korun. Úspěšná byla firma ve své nejsilnější kategorii, s gumovými medvídky Haribo Goldbären, hůře se prodávaly značky Maoam a Chamallows.

◼ DANĚ

Počet nespolehlivých plátců DPH dál roste

V polovině roku v Česku podnikalo 18 242 subjektů, které nespolehlivě odvádějí daň z přidané hodnoty. Meziročně se jejich počet zvýšil o 28 procent. Šlo o 6965 firemních plátců a 11 277 osob. Nespolehlivých přibývá vysokým tempem, nejvíce je společností s ručením omezeným.

"

Ne každý dodavatel věří, že rozvoj elektromobility bude tak velký. Musíte trávit více času přesvědčováním.

Stefan Sommer

Člen představenstva Volkswagenu k rozhodnutí financovat výrobu baterií ve společných podnicích.

◼ PETROPRŮMYSL

Írán posílil jaderný program a ropa zdražila

Ceny ropy šly na začátku týdne nahoru. Hlavním důvodem je napětí kolem íránského jaderného programu. Brzdí je jen obavy ze zpomalení tempa růstu globální ekonomiky. Včera odpoledne cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 0,5 procenta na 64,57 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI přidávala 0,8 procenta na 57,95 dolaru za barel.

◼ HAZARD

Akcie sázkovky českých majitelů byly zmrazeny

Řecká akciová burza dočasně pozastavila obchodování akciemi sázkové firmy OPAP, neboť v příštích dnech od ní očekává významné oznámení. Čtvrtou největší sázkovou firmu v Evropě podle výše příjmů spoluvlastní investiční skupina KKCG Karla Komárka a společnost EMMA Capital dalšího českého investora Jiřího Šmejce.

◼ Z TWITTERU

Odhadní cena − červenec 2019: Tesla 42 miliard USD, Ford 41 miliard. Odhadní cena − červenec 2010: Ford 36 miliard, Tesla (IPO) 1,3 miliardy.

@JonErlichman

Stálý přispěvatel Bloombergu a protagonista show Sidelines kanálu CTV Jon Erlichman upozorňuje na svůj poslední počin − porovnání vývoje tradičního a progresivního výrobce automobilů.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Výrobce výtahů Otis snížil zisk o 10 procent

Břeclavskému výrobci výtahů a eskalátorů Otis v loňském roce mírně rostly tržby o 2,8 procenta na 2,58 miliardy korun. O rok dříve dosáhly 2,5 miliardy. Provozní zisk o deset procent klesl, na 193 milionů korun, v roce 2017 to bylo 216 milionů. Důvodem je zejména pokles prodejů divize Escalators v zahraničí.