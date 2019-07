Nebezpečí spojená se suchem má nový zákon povýšit na podobnou úroveň jako u kritických situací způsobených extrémně rozvodněnými řekami.

Vodní zákon už dnes obsahuje speciální pasáže, které se zabývají povodňovou situací. Vláda v pondělí schválila novelu tohoto zákona, kterou jí předložilo ministerstvo zemědělství. To na znění zákona spolupracovalo s ministerstvem životního prostředí. Nově by se měly do zákona přidat také ustanovení řešící období kritického sucha.