Přes 600 tisíc českých seniorů s nejnižšími důchody může prozatím zapomenout na to, že by se jejich příjmy zvýšily díky zavedení minimálního důchodu. Návrh, který počítal s tím, že by každý člověk s nárokem na starobní důchod pobíral částku odpovídající alespoň hranici příjmové chudoby (loni činila 11 963 korun měsíčně), vláda nepodpořila.

