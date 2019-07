Evropa má tolik co nabídnout: různorodost kultur, prvotřídní vzdělávací systémy, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, špičkové výzkumné instituce, silnou průmyslovou základnu, ve velké většině demokratickou politickou stabilitu, spolehlivý výkon práva a největší společný trh na světě. Přes všechny tyto silné stránky se však stává, že dosáhnout v Bruselu jakékoli dohody je často časově náročný a nezřídka velice nudný proces − pokud jednotlivé státy vůbec k danému tématu najdou společnou řeč. Při tomto procesu ztrácíme my Evropané příliš mnoho drahocenného času, což má ve svém důsledku nepříznivý vliv na evropské firmy a následně i na ekonomiky členských států. Tuto nevýhodu si však v konkurenci s ostatními předními ekonomikami nemůžeme dovolit. Nové legislativní období a nové vedení Evropské unie představuje pro Evropu a evropské politiky velkou příležitost, jak tento přístup změnit − máme jedinečnou možnost hájit multilaterálnost a reciprocitu, a to jedním hlasem. Abychom toho v celosvětovém měřítku dosáhli, musíme přestat s honem na čarodějnice a spíše začít budovat mosty. Spolehlivá partnerství jsou postavena na důvěře, inkluzi a všeobecném prospěchu pro všechny, nikoli na nacionalismu a protekcionismu.

