Osmnáct amerických mi­liardářů si v otevřeném dopise prezidentským kandidátům řeklo o vyšší daně, protože by to pomohlo ekonomice a společnosti jako celku. Nutno dodat, že podobnou aktivitu nevyvíjejí poprvé − v roce 2011 (před znovuzvolením Baracka Obamy prezidentem USA) vyzval tamní zákonodárce k vyššímu zdanění miliardář Warren Buffett. O čtyři roky později se se stejnou výzvou přidal ke kandidátce na prezidenta Hillary Clintonové, která ovšem chtěla bohaté zdanit ještě více, než by oni sami chtěli. V roce 2011 obdobnou aktivitu vyvinuli i francouzští miliardáři a vrcholoví manažeři, kteří ve veřejné petici vyzvali politiky k vytvoření speciální daně pro superbohaté.

