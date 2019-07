Nejvyšší žalobce Pavel Zeman znovu vytáhl dřívější návrh, aby státní zastupitelství nebyla v ústavě součástí výkonné moci, do níž spadá vláda. Naopak by byla v samostatné části ústavy, a stala se tak čtvrtou složkou státní moci. Zeman tento krok navrhl senátorům, s nimiž se včera setkal ohledně novely zákona o státním zastupitelství, která by měla zpřesnit podmínky pro odvolávání vedoucích žalobců.