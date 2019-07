Konečně se ukázalo, kdo bude platit výstavbu nových jaderných bloků, kterým se elektrárenská skupina ČEZ tak dlouho úspěšně brání, byť tuto obranu schovává pod různé strategie, jež se k jádru staví alespoň naoko vstřícně. Stačí připomenout loňskou valnou hromadu, která do pozdních nočních hodin projednávala rozdělení ČEZ na dvě části. Jedna měla mít v portfoliu novou energii a druhá tu starou, vyrobenou z uhlí a také jádra. Rok se s rokem sešel, ČEZ letos na ještě delší valné hromadě přišel ještě s novější strategií, jejíž motto lze v zásadě shrnout do věty: stáhneme se ze zahraničí a budeme doma. Mezitím pro uklidnění příznivců stavby jádra už dávno založil dvě prázdné firmy-schránky, kam lze přesunout stavbu jaderných elektráren. Takže kdyby náhodou došlo na stavbu jádra, je ČEZ "vždy připraven" bez ohledu na to, co si doopravdy myslí jeho vedení.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru